أكثر من 600 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في جنوب إفريقيا

تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في جنوب إفريقيا، وفق آخر إحصائياتها بشان الحالة الوبائية، حاجز 600 ألف حالة.





يأتي ذلك على الرغم من تراجع عدد الحالات الجديدة، عما كانت عليه في وقت ذروة التفشي في تموز/يوليو الماضي.



وفق وزارة الصحة، في البلاد، فإن إجمالي حالات الإصابة بالمرض، بلغ 603338، في حين بلغت حالات الوفاة 12843 .





رام الله - دنيا الوطن