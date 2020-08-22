دولي

البرازيل: وفيات فيروس (كورونا) اليومية تتجاوز 1000 مجدداً

البرازيل: وفيات فيروس (كورونا) اليومية تتجاوز 1000 مجدداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عادت وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، لتتجاوز  1000 مجدداً في البرازيل، ثاني أكثر الدول في العالم تضرراً بالفيروس.

وسجلت البلاد في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 30355 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1054 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و532330 حالة منذ بداية الجائحة، والوفيات للوفيات إلى 113358.

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