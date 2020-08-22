الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 134 منشأة وتوجه التنبيه لـ 13 أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 134 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 121 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 13 منشأة غير ملتزمة.