مصر: 123 إصابة و19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في إحصائيتها الأخيرة بشأن الحالة الوبائية، 123 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.





وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض، نسبي عن اليوم السابق، في الإصابات، وارتفاع في الوفيات، بعد تسجيل 111 إصابة و15 وفاة يوم الخميس.



وقالت وزارة الصحة والسكان في البلاد: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و 5231 حالة وفاة".



رام الله - دنيا الوطن