شؤون فلسطينية

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأنّ المواجهات اندلعت بعد وصول العديد من الشبان إلى منطقة الحاجز الشمالي، قبل أن تباغتهم قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الأمر الذي أوقع العديد من الإصابات بالاختناق.

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