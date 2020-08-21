سلطات الاحتلال تمدد اعتقال المقدسية سلام محيسن

سلام محيسن

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معتقل "بيتح تكفا" اليوم الجمعة، اعتقال المقدسية سلام محيسن حتى يوم الخميس المقبل.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة سرية اتخذت قرارا بتمديد اعتقالها كما ومنعت محاميها من التواصل معها.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الخميس، المقدسية محيسن (25 عامًا) بعد اقتحام منزلها في قرية العيساوية شمال شرقي القدس.