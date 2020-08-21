سلطات الاحتلال تخطر بوقف بناء في قرية "كفر مالك" برام الله

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بوقف البناء لعدد من المنازل التابعة للسكان من تجمع بدو الكعابنة، في منطقة رأس التين، شرق قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وجهت 13 إخطارا بوقف البناء لسكان تجمع بدو الكعابنة في قرية كفر مالك، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).