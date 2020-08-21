شاهد على الهواء مباشرة: القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية أُطلقت من القطاع











رام الله - دنيا الوطنوثقت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة، لحظة اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة، صوب إحدى مناطق "غلاف غزة".ووثقت القناة على الهواء مباشرة، لحظة تفعيل القبة الحديدية، لاعتراض الصواريخ فوق "سديروت" خلال حديث مع مراسلها، آساف بوزايلوف.ودوت صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة، على الحدود مع القطاع، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة،وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة لتفعيل صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة وسديروت، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.وكانت أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، أعلنت أنها "سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".