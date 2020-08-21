سلطات الاحتلال تبعد شابين عن المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شاباً وناشطاً، عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.



ووفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، فقد سلمت شرطة الاحتلال الشاب المقدسي مصطفى أبو رموز، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.



وفي ذات السياق سلمت مخابرات الاحتلال الناشط المقدسي علي عجاج قرارا يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع.



ويتضمن قرار مخابرات الاحتلال أيضا إلزام الناشط عجاج بالحضور مجددا للتحقيق بعد أسبوع من الآن في مقر المخابرات في البلدة القديمة.