الشيوخي يدعو الحكومة وفتح وحماس لتبني حملات مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال



واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي أنه لا بد من اعتماد المقاطعة كشكل من اشكال المقاومة الشعبية السلمية وان تجعل المقاطعة من الاحتلال خاسرا وبالمقاطعة نعزز اقتصادنا الوطني وصمود شعبنا فوق ارضه.



واضاف: بالمقاطعة نحمي منتجنا المحلي ونحمي ارضنا ووجودنا ونضاغف عجلة الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري والاقتصادي بشكل عام ونخلق فرص العمل لتشغيل العاطلين عن العمل وخفض نسبة البطالة والفقر ونرفع نسبة الانتاج الوطني من الناتج القومي الوطني الإجمالي.



وقال لا بد من تكامل حملات ولجان المقاطعة مع حركة المقاطعة العربية والاقليمية والدولية حتى نزيد من عزلة الاحتلال وحصاره واختزال مدة وجوده فوق ارضنا لتقصير عمره على طريق كنسه وازالته.



وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية الراسخة والشاملة والتعاون والتناغم في الاداء الامني والرسمي والوطني والاهلي والشعبي لمواجهة التحديات والاخطار ولإنجاح تنفيذ كافة برامج وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني الخاصة بفك الارتباط مع الاقتصاد الاحتلالي الاحلالي والاستيطاني الاسرائيلي والعمل معا وسويا ويدا بيد في جميع الساحات والمحافل الداخلية والخارجية على دعم المنتج المحلي باعتماد الاقتصاد الوطني المقاوم وتنفيذ برامج ميدانية لتحرير كافة قطاعاتنا الاقتصادية من نير الاحتلال .



وفي النهاية قال: إن انتصارنا في المعركة الاقتصادية هو المقدمة الحقيقية لانتصارنا في باقي معارك الحرية والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفق القرار الدولي رقم 194مع حق تقرير المصير واطلاق سراح جميع اسرانا البواسل من خلف القضبان الحديدية من سجون الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطندعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان مركزي مساء اليوم، الحكومة وحركتي فتح وحماس والفصائل والقوى الوطنية والاسلامية والقواعد الشعبية في الوطن والشتات الى تبني حملات مقاطعة بضائع ومنتجات وخدمات الاحتلال "الصهيو أمريكي" لإسقاط برامج التطبيع والاستيطان والتهويد والضم وصفقة القرن ولتقصير عمر الاحتلال وتعزيز اقتصادنا الوطني وصمود شعبنا على طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وتحقيق حق العودة وتقرير المصير.