دولي

إسرائيل: 100 ألف شخص تأكدت إصابتهم بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

إسرائيل: 100 ألف شخص تأكدت إصابتهم بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفيد بيانات محدثة نشرتها وزارة الصحة في إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف شخص تأكدت إصابتهم بفيروس (كورونا) منذ ظهور الجائحة في إسرائيل.

ويزيد عدد الحالات المرضية النشطة عن 22 ألفاً، فيما يبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة، 390، يخضع 116 منهم، لأجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي.

ويعالج في مختلف مستشفيات إسرائيل، 764 مريضاً، وقد تعافى من المرض 77 ألفا و785 شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتتصدر القدس و"بنيه براك" و"موديعين عيليت" و"رهط" و"الطيرة" و"كفر قاسم" و"عيلوط"، قائمة المدن والقرى الحمراء الموبوءة بعد تسجيل إصابات عديدة بالعدوى فيها.

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