"الشرطة" بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المقدم خالد الشعراوي، مدير مركز شرطة الزيتون، أن المباحث العامة- فرع الزيتون، وبالتعاون مع دوريات شرطة الزيتون وشرطة المكافحة بالمركز، تمكنوا من العثور على الطفل (ي-م) "ثماني سنوات"، والذي تم اختطافه من أمام إحدى الصالات أثناء فرح لعائلته.



وأوضح في تصريح نقله موقع الشرطة على الانترنت، أن قسم العمليات المركزية بالمركز تلقى إشارةً تفيد باختطاف أحد الأطفال من أمام إحدى صالات الأفراح بواسطة سيارة سكودا متجهة ناحية مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأضاف الشاعر أنه على الفور تم التعامل مع الحدث بتعميم صورة الطفل ( ي-م)، وجمع المعلومات من المتواجدين في مسرح الجريمة؛ مشيراً إلى أنه تم التواصل مع النيابة العامة وأخذ إذن بتفتيش عدد من بيوت من المشتبه بهم في الحادثة .



ولفت إلى أنه وبعد 12 ساعة من البحث والتحري تم العثور على خاطف الطفل وهو المدعو (ح-ش) والعثور على الطفل وإعادته إلى عائلته بأمن وسلام.



وشدد مدير مركز شرطة الزيتون، على أن الشرطة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال من يتعدى على القانون ، وينتهك أمن وأمان المواطنين، وستضرب بيد من حديد بحق المخالفين .