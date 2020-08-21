شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع
قنابل إنارة تطلقها بحرية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت زوارق الاحتلال الحربية، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال مدينة غزة، وغرب منطقة السودانية على بعد ميل ونصف.

ذكرت ذلك صفحة مختصة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة، على (فيسبوك)، مضيفة أنه تم إطلاق قنابل إنارة في عرض بحر بيت لاهيا، مقابل منطقة "الواحة".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع صيادي القطاع، من الصيد منذ عدة أيام، رداً على إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة" أدت لاندلاع حرائق في مئات الأراضي الزراعية.

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