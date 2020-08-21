دولي

حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق تقتل ستة أشخاص في كاليفورنيا

حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق تقتل ستة أشخاص في كاليفورنيا
حرائق غابات
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين، فيما دمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى، في انتشار لحرائق في ولاية كاليفورنيا.

وانتشرت حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في الولاية، وصارت من أكبر ما شهدته الولاية من حرائق الغابات في تاريخها وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من بيوتهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ومع النقص في أعداد فرق الإطفاء بسبب أكثر من 370 حريقا خلال الأيام الخمسة الماضية عمل رجال الإطفاء دورات مدة كل منها 72 ساعة لإنقاذ السكان الذين يواجه 175 ألفا منهم عمليات إجلاء إلزامية.

ويكابد السكان موجة حر وجائحة كورونا بعدما صدرت أوامر بإجلائهم مع اتساع نطاق الحرائق الناجمة عن صواعق في مناطق عشبية وغابات حول خليج سان فرانسيسكو.

ويسارع المسؤولون لجلب تعزيزات مطلوبة من خارج الولاية منذ يوم الأربعاء حيث تعمل وحدات الإطفاء بطاقتها القصوى لمواجهة أعنف صواعق تشهدها كاليفورنيا منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتسببت نحو 11 ألف صاعقة، معظمها في شمال ووسط كاليفورنيا، في نشوب ما يربو على 370 حريقا هذا الأسبوع نتج عنها نحو 25 حريقا كبيرا هددت آلاف المنازل وأدت لنزوح جماعي للسكان.

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