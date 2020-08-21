"الصحة العالمية": هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة: إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس (كورونا).



وأضافت على لسان ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في المنظمة، خلال إفادة في جنيف: "شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات ... وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها".



وأصيب أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، وفق إحصاء لوكالة (رويترز)، فيما توفي 793382 شخصاً.