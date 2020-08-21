بريطانيا تسجل 1033 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 1033 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ويشير الرقم إلى انخفاض من 1182 حالة، تم تسجيلها في اليوم السابق، فيما توفي شخصان بالفيروس، في مقابل ست حالات وفاة يوم الخميس.



يشار إلى أن الحكومة تكثف الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.





رام الله - دنيا الوطن