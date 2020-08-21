المغرب: 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سجل المغرب اليوم الجمعة، 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك تصل الحصيلة التراكمية للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 49247.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 817.



وأهابت وزارة الصحة، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.





رام الله - دنيا الوطن