شؤون فلسطينية

"أبناء القوقا": أطلقنا اليوم 150 بالوناً وغداً سيكون يوماً عصيباً على "غلاف غزة"

"أبناء القوقا": أطلقنا اليوم 150 بالوناً وغداً سيكون يوماً عصيباً على "غلاف غزة"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وحدات "أبناء القوقا" اليوم الجمعة، تصريحاً بشأن إطلاق بالونات حارقة على مناطق "غلاف غزة".

وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عناصرها أطلقوت منذ صباح اليوم الجمعة، كافة المهام الموكلة إليهم وقد تمكنوا، من إطلاق ما يزيد عن 150 بالوناً حارقاً ومتفجراً، صوب مناطق غلاف غزة، على طول المناطق الشرقية، من جنوب ووسط وشمال القطاع.

وأضافت وحدات "أبناء القوقا": "على قادة العدو ومستوطنيه في غلاف غزة أن ينتظروا منا ما يسوء وجوههم في جولة جديدة من معركة (صاعقة_الثأر) و على العدو أن يتمنى أن لا يأتي الصباح لأن غداً سيكون يوماً عصيبا ً على غلاف غزة بإذن الله وليعلم القاصي والداني أننا لن نتراجع ولن نستكين حتى تلبية مطالب أبناء شعبنا في غزة المحاصرة".

وختمت التصريح: "قد أعذر من أنذر ... فهنا غزة التي تأخذ حقوقها خاوة رغما ً عن أنف بني صهيون ومن حالفهم".

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع

فيديو.. جيش الاحتلال: القبة الحديدة تعترض صاروخاً أُطلق من قطاع غزة

فيديو.. جيش الاحتلال: القبة الحديدة تعترض صاروخاً أُطلق من قطاع غزة

عريقات يعلق على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل بشأن التطبيع مع إسرائيل

عريقات يعلق على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل بشأن التطبيع مع إسرائيل

(القناة 12): العمادي يصل للقطاع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الوضع

(القناة 12): العمادي يصل للقطاع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الوضع

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

قناة إسرائيلية: القيادة الجنوبية تحدد ثلاثة احتمالات بالقطاع.. واستعدادات لخيار نشوب تصعيد عدة أيام

قناة إسرائيلية: القيادة الجنوبية تحدد ثلاثة احتمالات بالقطاع.. واستعدادات لخيار نشوب تصعيد عدة أيام

هنية: فصائل المقاومة كانت وما زالت تعمل من أجل حماية الأقصى

هنية: فصائل المقاومة كانت وما زالت تعمل من أجل حماية الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالأسلحة الرشاشة ومضخات المياه شمال القطاع

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

رويترز: الوسطاء المصريون والقطريون وميلادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة لاستعادة الهدوء بغزة

رويترز: الوسطاء المصريون والقطريون وميلادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة لاستعادة الهدوء بغزة

تركي الفيصل: إقامة السعودية علاقات مع إسرائيل ثمنها دولة فلسطينية ذات سيادة

تركي الفيصل: إقامة السعودية علاقات مع إسرائيل ثمنها دولة فلسطينية ذات سيادة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

المغرب: 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

المغرب: 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

تونس: حظر للتجول ببلدتين جنوبي البلاد بسبب فيروس (كورونا)

تونس: حظر للتجول ببلدتين جنوبي البلاد بسبب فيروس (كورونا)

لمدة أسبوعين.. لبنان يفرض إجراءات عزل جزئية لمواجهة تفشي (كورونا)

لمدة أسبوعين.. لبنان يفرض إجراءات عزل جزئية لمواجهة تفشي (كورونا)

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار