شؤون فلسطينية

عريقات يعلق على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل بشأن التطبيع مع إسرائيل

عريقات يعلق على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل بشأن التطبيع مع إسرائيل
الأمير تركي الفيصل
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات اليوم الجمعة،على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل، بشأن التطبيع مع إسرائيل. 

وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سمو الأمير تركي الفيصل أعاد تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الثابت إنهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967 والجولان العربي السوري المحتل، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، التمسك بمبادرة السلام العربية".

وأكد الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، المدير السابق لجهاز المخابرات، أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

جاءت تصريحات الفيصل رداً فيما يبدو على ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، من توقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والذي أعلنه البلدان الأسبوع الماضي.

وكتب الفيصل في صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية: "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمنا غاليا".

وأضاف: "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

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