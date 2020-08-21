تونس: حظر للتجول ببلدتين جنوبي البلاد بسبب فيروس (كورونا)



وتسعى تونس إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 حزيران/يونيو، في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وخاصة صناعة السياحة الحيوية.



وتجاوزت الإصابات، 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنفرضت السلطات في تونس اليوم الجمعة، حظراً للتجول في بلدتي "الحامة" و"الحامة الغربية"، جنوبي البلاد، للمساعدة في احتواء تفشي فيروس (كورونا).ويبدأ الحظر اعتبارا ًمن اليوم الجمعة، من الساعة الخامسة مساءً، إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك حتى 27 آب/أغسطس المقبل، وفق ما قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.