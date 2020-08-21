لمدة أسبوعين.. لبنان يفرض إجراءات عزل جزئية لمواجهة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

في محاولة لاحتواء مرض (كوفيد-19)، فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الجمعة.



يأتي ذلك بعد تزايد الإصابات منذ انفجار كارثي في مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 175 شخصاً قبل ثلاثة أسابيع.



وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال يوم الجمعة: "عدنا إلى نقطة الصفر مع (كورونا) ولكن مع جاهزية متقدمة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وسجل لبنان يوم الخميس، أكبر زيادة يومية لحالات (كورونا) بإضافة 613 حالة، فيما يقول مسعفون إن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.



وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان، والعدد التراكمي 11580.