دولي

إسرائيل: (ليكود) يتهم وزير العدل بـ "جر الدولة إلى انتخابات"

إسرائيل: (ليكود) يتهم وزير العدل بـ "جر الدولة إلى انتخابات"
رام الله - دنيا الوطن
في تعميق للأزمة السياسية التي تعصف بحكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل، اتهمت مصادر في حزب (ليكود) مساء اليوم، وزير العدل من (أزرق أبيض)، آفي نيسانكورين بـ "جر الدولة إلى انتخابات".

وفي بيان صادر عن (ليكود)، جاء أن نيسانكورين عقد صفقة سرية مع المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت قام الأخير بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضد نيسانكورين. 

وجاء أيضا في البيان من (ليكود)، أن وزير العدل أقال لقاء ذلك وكيل النائب العام، دان الداد بعد قيامه بالتحقيق في مسائل تخص مندلبليت ثم عين الأخير خلفا له، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

واتهمت مصادر في (ليكود)، الوزير نيسانكورين بخرق الاتفاق الائتلافي من خلال رفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة لا سيما في وزارة العدل.

وتعقيبًا وصف الوزير نيسانكورين في تغريدة على (تويتر) ما نشر بهذا الشان بأكاذيب يتم ترويجها وتصريحات بائسة بهدف افتعال قضية، مؤكدًا أن ذلك لن يردعه عن صيانة سلطة القانون.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34;: نأمل في القضاء على وباء (كورونا) في أقل من عامين

"الصحة العالمية": نأمل في القضاء على وباء (كورونا) في أقل من عامين

أردوغان: تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود

أردوغان: تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

&#34;2020 في لقطة واحدة&#34;.. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ&#34;ملخص العام&#34;

"2020 في لقطة واحدة".. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ"ملخص العام"

قواعد &#34;كوفيد-19&#34; تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

قواعد "كوفيد-19" تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل