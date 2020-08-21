إسرائيل: (ليكود) يتهم وزير العدل بـ "جر الدولة إلى انتخابات"





وفي بيان صادر عن (ليكود)، جاء أن نيسانكورين عقد صفقة سرية مع المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت قام الأخير بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضد نيسانكورين.





وجاء أيضا في البيان من (ليكود)، أن وزير العدل أقال لقاء ذلك وكيل النائب العام، دان الداد بعد قيامه بالتحقيق في مسائل تخص مندلبليت ثم عين الأخير خلفا له، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





واتهمت مصادر في (ليكود)، الوزير نيسانكورين بخرق الاتفاق الائتلافي من خلال رفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة لا سيما في وزارة العدل.



وتعقيبًا وصف الوزير نيسانكورين في تغريدة على (تويتر) ما نشر بهذا الشان بأكاذيب يتم ترويجها وتصريحات بائسة بهدف افتعال قضية، مؤكدًا أن ذلك لن يردعه عن صيانة سلطة القانون.



رام الله - دنيا الوطنفي تعميق للأزمة السياسية التي تعصف بحكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل، اتهمت مصادر في حزب (ليكود) مساء اليوم، وزير العدل من (أزرق أبيض)، آفي نيسانكورين بـ "جر الدولة إلى انتخابات".