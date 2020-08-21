المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أننا إذ نعرب عن تضامننا مع أهلنا في غزة الأبية فإننا نطالب بأن يرفع الحصار الظالم وأن يقدم لأهلنا هناك كل ما هو مطلوب من أجل مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة التي يمرون بها ونحن نتلقى بشكل يومي رسائل من أهلنا في قطاع غزة تصف الحالة التي وصل إليها المواطنون هناك".



وشدد المطران حنا على أن نزيف غزة هو نزيفنا جميعاً ومعاناة غزة هي معاناتنا جميعاً ومن واجبنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد أن نرفع الصوت عالياً مطالبين بأن يزول هذا الحصار وأن تتوقف هذه المأساة التي يعاني منها أهلنا في القطاع .



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن مأساة غزة هي مأساتنا جميعاً وكلنا نقف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة "الحبيب" الذي يعاني من مأساة مروعة غير مسبوقة بسبب الحصار وتداعياته على حياة المواطنين حيث أصبح القطاع بسبب هذا الحصار أكبر سجن في العالم.