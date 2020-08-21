"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا





وبحث المجتمعون خطورة تطورات الأوضاع الصحية في المخيمات الفلسطينية، ارتفاع عدد الإصابات بالوباء إلى حوالي 219 حالة، وتسجيل ثماني وفيات منذ بداية الأزمة.





وناقشوا تفاصيل خطة الاستجابة لمواجهة انتشار عدوى الفيروس، التي أعدتها لجنة الحوار، وضرورة الإسراع في تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، و(أونروا)، والسفارة الفلسطينية، واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس (كورونا).



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البحرين، بتسجيل أول إصابتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، كما تفيد السفارة أن وضعهم الصحي مستقر، وعلى تواصل معهم للوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بتسجيل 228 حالة وفاة، بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، بالإضافة إلى 5002 إصابة، و1851حالة تعافٍ.كما أكدت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، وصل "دنيا الوطن"نسخة عنه، عدم تسجيل أية حالة وفاة.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، أن الوزارة لم تفتح باب التسجيل للعالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لأن القوانين المرعية في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة (كورونا) لا تسمح بدخول اي من الوافدين إلى أراضيها، حتى لو كانت لديهم إقامات سارية المفعول.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل ميريلاند ودالاس وأوهايو ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2797 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية، ليبقى العدد 72 حالة.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، أن اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس (كورونا) في المخيمات الفلسطينية في لبنان عقدت اليوم الجمعة، اجتماعها الثاني بمقر اللجنة في السراي الحكومي، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان، لمتابعة الإجراءات العملية المتخذة والتي يجب اتخاذها لمنع انتشار الوباء في المخيمات، واحتوائه.