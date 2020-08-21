عربي

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار
قوات مسلحة في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كل من حكومة الوفاق في طرابلس، وبرلمان شرق ليبيا، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لرئيس الحكومة المعترف بها دولياً، فائز السراج أنه أصدر "تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

ولم يصدر تعليق بعد من قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر،  أو من الجيش نفسه، لكن عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.

وقال صالح: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من حشد الإمكانيات والجهود لمواجهته، يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ولاقى الإعلان عن وقف إطلاق النار ترحيباً عربياً ودولياً كبيراً.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية علي (فيسبوك): "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

أخبار ذات صلة

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

مسؤول سوري سابق: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة وليس تطبيعا فقط

مسؤول سوري سابق: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة وليس تطبيعا فقط

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية &#34;التجسس على مواطنين&#34;

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية "التجسس على مواطنين"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

المطران حنا: نقف لجانب أهلنا بغزة وهم يعانون من مأساة إنسانية مروعة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل