ليبيا: حكومة الوفاق بطرابلس وبرلمان الشرق ليبيا يتخذان خطوات لوقف إطلاق النار

أعلن كل من حكومة الوفاق في طرابلس، وبرلمان شرق ليبيا، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار.



وجاء في بيان لرئيس الحكومة المعترف بها دولياً، فائز السراج أنه أصدر "تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".



ولم يصدر تعليق بعد من قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أو من الجيش نفسه، لكن عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.



وقال صالح: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من حشد الإمكانيات والجهود لمواجهته، يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ولاقى الإعلان عن وقف إطلاق النار ترحيباً عربياً ودولياً كبيراً.



وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية علي (فيسبوك): "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".



رام الله - دنيا الوطن