قناة إسرائيلية: القيادة الجنوبية تحدد ثلاثة احتمالات بالقطاع.. واستعدادات لخيار نشوب تصعيد عدة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الجمعة: إن القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في القطاع، خلال جلسة التقييم التي عقدت اليوم.



وأضافت القناة: أن الاحتمال الأول، هو التوصل لاتفاق والعودة للهدوء، والثاني استمرار الوضع القائم، فيما الثالث، سيكون التصعيد.



من جهة أخرى، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي، تشير أن حماس هي التي أطلقت رشقة الصواريخ الليلة الماضية، فيما يجري حالياً التحقيق في كيفية تجاوز الصواريخ لمنظومة القبة الحديدية، وأحدها ضرب منزلًا في "سديروت".



وأضافت: "في نهاية جلسة تقييم الوضع اليوم تقرر تعزيز إجراءات الاستعداد من قبل القيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية نحو احتمال نشوب تصعيد لعدة أيام يشمل مئات الأهداف التي سيتم مهاجمتها في قطاع غزة إلى جانب مئات القذائف الصاروخية التي ستطلق من غزة باتجاه المستوطنات في الجنوب".



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: "إن الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء في غزة".



وأضافت الوكالة، نقلا عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الهدوء في غزة لا يتحقق إلا باستجابة إسرائيل لمطالب حماس والفصائل.



وأشارت الوكالة، أن مكتب المبعوث الأممي، ميلادينوف، لم يرد على طلبها للتعقيب حول تلك الأنباء.



يذكر، أن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع، في غزة، رداً على إطلاق سبعة صواريخ من القطاع، تجاه البلدات الحدودية.



وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، أنها "سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".



من جانبه، هدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، حركة حماس بأنها ستتلقى "ضربة قاسية جدًا إذا استمرت بالتصعيد"، وذلك عقب جلسة تقدير موقف بالجنوب.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلق، الأسبوع الماضي، المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، كما أوقف إمدادات الوقود إلى القطاع.