فلسطين: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من "صوريف" وعدد الوفيات يرتفع لـ 136

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأفادت وزارة الصحة بوفاة مواطن (83 عاماً) من "صوريف" متأثراً بإصابته يفيروس (كورونا)، ليرتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 136.



وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أفادت اليوم، بتسجيل 457 إصابة جديدة بالفيروس، و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.