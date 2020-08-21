"الصحة العالمية": نأمل في القضاء على وباء (كورونا) في أقل من عامين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها تأمل في القضاء على وباء (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في أقل من عامين.



وصرح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 استغرقت عامين حتى انتهت، مضيفاً: أن "المزيد من الاتصال يعطي للفيروس فرصة أكبر في الانتشار، ويمكن أن يتحرك بسرعة".



وتابع قائلا: "في الوقت نفسه لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وصرحت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، بأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس (كورونا).



وأصيب أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، وفق إحصاء لوكالة (رويترز)، فيما توفي 793382 شخصاً.