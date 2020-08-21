رويترز: الوسطاء المصريون والقطريون وميلادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة لاستعادة الهدوء بغزة





رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: "إن الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء في غزة".وأضافت الوكالة، نقلا عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن الهدوء في غزة لا يتحقق إلا باستجابة إسرائيل لمطالب حماس والفصائل.وأشارت الوكالة، أن مكتب المبعوث الأممي، ميلادينوف، لم يرد على طلبها للتعقيب حول تلك الأنباء.يذكر، أن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع، في غزة، رداً على إطلاق سبعة صواريخ من القطاع، تجاه البلدات الحدودية.وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، أنها "سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".من جانبه، هدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، حركة حماس بأنها ستتلقى "ضربة قاسية جدًا إذا استمرت بالتصعيد"، وذلك عقب جلسة تقدير موقف بالجنوب.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلق، الأسبوع الماضي، المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، كما أوقف إمدادات الوقود إلى القطاع.