عاجل

  • "الصحة": وفاة مواطن (83 عاماً) من "صوريف" متأثراً بإصابته يفيروس (كورونا)

  • ترامب:إيران ستعقد معنا صفقة خلال شهر إن لم يكن خلال أسبوع بعد فوزي بالانتخابات

شؤون فلسطينية

تركي الفيصل: إقامة السعودية علاقات مع إسرائيل مقابلها دولة فلسطينية ذات سيادة

تركي الفيصل: إقامة السعودية علاقات مع إسرائيل مقابلها دولة فلسطينية ذات سيادة
الأمير تركي الفيصل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمير تركي  الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، المدير السابق لجهاز المخابرات، أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

جاءت تصريحات الفيصل رداً فيما يبدو على ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، من توقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والذي أعلنه البلدان الأسبوع الماضي.

وكتب الفيصل في صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية: "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمنا غاليا".

وأضاف: "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

غير أن الأمير تركي الذي لا يتولى حالياً أي منصب حكومي، عبر عن تفهمه لقرار الإمارات، مشيرا إلى أنها فرضت شرطا مهما وهو تعليق خطط إسرائيل ضم المستوطنات.

ولا يزال الفيصل شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وفي أول رد فعل سعودي رسمي على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان يوم الأربعاء إن المملكة تظل ملتزمة بمبادرة السلام العربية.

أخبار ذات صلة

رويترز: الوسطاء المصريون والقطريون وميلادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة لاستعادة الهدوء بغزة

رويترز: الوسطاء المصريون والقطريون وميلادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة لاستعادة الهدوء بغزة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

مذيعة لبنانية: موقف الفلسطينيين من الإمارات بسبب شعورهم بالدونية تجاه إخوتهم العرب

مذيعة لبنانية: موقف الفلسطينيين من الإمارات بسبب شعورهم بالدونية تجاه إخوتهم العرب

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

خلال صلاة الجمعة.. خطيب الأقصى يؤكد أن الرباط فيه يخمد الحريق

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد