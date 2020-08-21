محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وأضافت في تصريح للمحافظ عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن ذلك يرفع عدد إصابات اليوم إلى تسع.





كما أعلنت المحافظة تعافي 18 حالة، كانت مصابة بالفيروس يوم أمس واليوم، ليكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 249 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة قلقيلية، وجميعهم من المخالطين.