محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة قلقيلية، وجميعهم من المخالطين.
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة قلقيلية، وجميعهم من المخالطين.
وأضافت في تصريح للمحافظ عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن ذلك يرفع عدد إصابات اليوم إلى تسع.
كما أعلنت المحافظة تعافي 18 حالة، كانت مصابة بالفيروس يوم أمس واليوم، ليكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 249 إصابة.
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