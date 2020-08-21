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شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله

الاحتلال يخطر بوقف بناء في قرية كفر مالك برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بوقف البناء لعدد من المنازل التابعة للسكان من تجمع بدو الكعابنة، في منطقة رأس التين، شرق قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وجهت 13 إخطارا بوقف البناء لسكان تجمع بدو الكعابنة في قرية كفر مالك.

ويشدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في محيط البلدة منذ عدة أسابيع، حيث ينصب حواجز عسكرية من وقت لآخر ويعيق حركة المواطنين في المنطقة.

وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمساعي مستوطني مستوطنة "كفار شاحر" المقامة على أراضي القرية السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بدعوى البناء دون ترخيص؛ فيما تواصل تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية فقد هدمت قوات الاحتلال (18) منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها خلال شهر يوليو الماضي.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.

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