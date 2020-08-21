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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويخطر بإزالة سارية العلم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإزالة سارية علم فلسطين في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأخطرت بإزالة سارية العلم الموجودة في ساحة البيدر ويصل طولها نحو 16 مترا.

وأشار إلى أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته بحق أهالي البلدة، ويهدد دائما بتجريف وتخريب مشروع البيدر السياحي الذي تم إنجازه تحت رعاية (يونسكو).

وكانت قوات الاحتلال وبرفقة أكثر من 60 مركبة للمستوطنين اقتحمت الموقع الأثري، يوم أمس، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أنه ومع نهاية الثمانينيات تم السعي لتكون المواقع الأثرية تحت ادارة الاحتلال، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن الحدائق العامة الإسرائيلية.

وفيما بعد تم اعتبار سبسطية جزءا من مستوطنة "شافيه شمرون" القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات ارشادية كتب عليها "الحديقة العامة سبسطية".

ويسعى سكان بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من المواقع الأثرية المهمة، ولحمايتها من المحاولات الإسرائيلية للسيطرة عليها.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة "ج" وتسعى للسيطرة عليها.

وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال العسكرية، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يؤدون طقوسا دينية، بزعم أنها أراض إسرائيلية.

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