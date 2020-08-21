مذيعة لبنانية: موقف الفلسطينيون من الإمارات بسبب شعورهم بالدونية تجاه إخوتهم العرب





وأضافت: "طيب انتو مطبعين وخالصين وقضيتكم منتهية بعد اتفاق اوسلو ... شو مالكم الشمس طالعة والنَّاس شايفة".









وأكملت: الفلسطينيون في غالبيتهم يتمنون الحصول على الجنسية الإسرائيلية كما أنهم يرفضون التعامل بالدولار مادام ان الشيكل في جيوبهم.



تحدثت في تغريدة أخرى عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: ابو عمار رمز للقضية الفلسطينية كان يشجع السلام موقفكم من الامارات لا يعدو كونه هو الإحساس بالدونية الذي يشعر بها الفلسطيني تجاه إخوته العرب.وأكملت: الفلسطينيون في غالبيتهم يتمنون الحصول على الجنسية الإسرائيلية كما أنهم يرفضون التعامل بالدولار مادام ان الشيكل في جيوبهم.

ونشرت المذيعة اللبنانية في تغريدة أخرى، صورة للمذيعة الفلسطينية لوسي هريش مع زوجها، وقالت: طيب هذي المذيعة لوسي هريش فلسطينية الاصل تعمل في التلفزيون الاسرائيلي وصاحبة مقولة وينكم يا عرب متزوجة من ممثل اسرائيلي.يذكر أن (ماريا المعلوف) هي صحفية ومذيعة وكاتبة لبنانية اشتهرت بتقديم برنامج (بلا رقيب) على (نيو تي في)، وانتخبت الإعلامية الأجرأ لثلاثة أعوام على التوالي، ونالت جائزة امرأة العام 2013 في مهرجان زحلة للابداع، وحالياً تقدم وتعد برنامجا اقتصاديا على قناة حواس بعنوان للرواد فقط وصاحبة برنامج رؤيتي السياسي على قناة 24 السعودية.