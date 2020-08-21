



وقال الاتحاد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين وسفارة دولة فلسطين لدى بنغلادش يتابعون حالة الطالبين المصابين بـ(كورونا) عن كثب و أن حالتهم مستقرة و تم اتباع البروتوكول العالمي المعتمد لسلامة باقي الطلبة،





وأكد الإتحاد أنه يتابع جميع الطلبة بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم كما وضع تعليمات للوقاية من فيروس (كورونا) وقد حذر الطلبة بعدم السفر من مدينة لأخرى و ارتداء الكمامة و عدم الخروج من أماكنهم إلا للضرورة لمنع تفشي المرض.







رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع بنغلادش، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة طالبين فلسطينيين بفيروس (كورونا) في بنغلادش