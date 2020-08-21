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شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس

الشرطة تكشف ملابسات سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل بالقدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سلب مركبة من مواطن ومبلغ 20 الف شيكل والاعتداء عليه بالضرب في منطقة غير مأهولة بالقرب من العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة ضواحي القدس تلقت قبل اسبوع شكوى من مواطن مفادها قيام مجهولين  بسلب مركبته الخاصة ومبلغ 20 الف شيكل منه بعد تقييده بشجرة في واد قريب من العيزرية والاعتداء عليه بالضرب.

على الفور باشرت ادارة المباحث العامة وشرطة جنوب شرق القدس إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل، حيث تم القبض على شخصين مشتبه بهما وضبط المركبة المسلوبة وبحوزتهما مبلغ 13500 شيكل، وبالاستماع لأقوالهما تبين انهما خططا لاستدراج المشتكي وتحت الضرب والتهديد قاما بسلب المركبة التي كانت بحوزة المشتكي وسرق مبلغ مالي من المركبة.

وأكدت الشرطة، بانه تم توقيف المشتبه بهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة  لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما  أصولا.

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