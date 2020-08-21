الإعلان عن عقد قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.



يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس/آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.



واتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.



يعقد ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل .