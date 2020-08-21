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شؤون فلسطينية

شاهد: وزير الجيش الإسرائيلي: حماس ستتلقى ضربة قاسية جدًا إذا استمرت بالتصعيد

شاهد: وزير الجيش الإسرائيلي: حماس ستتلقى ضربة قاسية جدًا إذا استمرت بالتصعيد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، حركة حماس بأنها ستتلقى "ضربة قاسية جدًا إذا استمرت بالتصعيد"، وذلك عقب جلسة تقدير موقف بالجنوب.
 
ونقلت معاريف عن زير الجيش غانتس قوله "لقد انتهيت الآن من تقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان بعد استمرار إطلاق النار في الجنوب، الجيش الإسرائيلي مستعد ويدافع وسيواصل حماية سكان الجنوب، ويهاجم من يهاجمنا ويلحق أضرارا بالغة بهم".
 
وكان رئيس الأركان أفيف كوخافي صادق اليوم الجمعة، على خطة استعداد الجبهة الجنوبية لكل السيناريوهات المحتملة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش.

ونشر المحلل العسكري أمير بوخبوط لموقع "واللا" الإسرائيل: الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الطرق المؤدية إلى السياج الحدودي مع قطاع غزة، خطوة أخرى في التوتر المتصاعد.

بيما قالت الإعلامية الإسرائيلية (شيمريت مئير): حقيقة عودة الغـرفـة المشتـركـة للأذرع العسكـرية بغزة  لنشر الرسائل هي بالفعل علامة سيئة، قالوا إنهم لن يقبلوا رد إسرائيل على إطلاق البالونات وأن كل هجوم سيكون له رد.

وأضافت "بمعنى آخر إذا لم تكن هناك وساطة سريعة في الساعات القادمة سيكون يوم السبت من النوع المعروف لإسرائيل".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم "إنها ردت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا.

وأضافت، في تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي: "لن نسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا"، مؤكدة أن "من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه للحصار".

 

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