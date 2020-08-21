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شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في مناطق عدة من الضفة الغربية، عقب انطلاق فعاليات بمناطق مختلفة ضد مشاريع الاستيطان.

ففي طولكرم، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة، على أراضيهم التي استولى عليها الاحتلال في منطقة الجبل "الوسطاني"، الذي يصل بين قرى جبارة والراس وشوفة جنوب وشرق طولكرم.

وأكد المواطنون أن إقامة الصلاة رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا ومتواجدون عليها، ولن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، ونحن أصحاب الحق والقرار على أرضنا.

وتنوي سلطات الاحتلال من خلال تجريف وشق الطرق إقامة منطقة صناعية استيطانية على حساب أراضي المواطنين.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل قمعت قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان، ومنعتهم من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنا اعتدى على المواطنين وأصحاب الأراضي وهددهم بإطلاق النار، ومنعهم من الاقتراب من "كرفان" و "بركس" أقامهما على أرضي المواطنين في خربة ثعلبة بمسافر يطا، تحت حماية جيش الاحتلال.

كذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية عقب صلاة الجمعة، وأطلقت قوات الاحتلال، القنابل الغازية والرصاص المعدني تجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

 وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمعها المسيرة الاسبوعية ضد الاستيطان بالبلدة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر شرقا باتجاه البوابة التي تغلق شارع القرية بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية رفضا لمؤامرات التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي قرية حارس شمال غرب سلفيت، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان عقب أدائهم صلاة الجمعة أمام البوابة العسكرية المقامة على المدخل الغربي للبلدة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة العسكرية المقامة على المدخل الغربي للبلدة، ومنعت العشرات من أهالي الوصول لأراضيهم.

وأقام المشاركون في الفعالية الصلاة على البوابة الحديدية بالقرب من الحاجز العسكري "الإسرائيلي".

يُشار إلى أن أهالي حارس يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الثالث عشر على التوالي، رفضا لاعتداءات الاحتلال والاستيطان، خاصة في منطقة خربة أبو العلا.

ويستهدف الاحتلال قرية حارس من خلال أعمال التجريف واقتلاع لأشجار الزيتون والإخطارات، والتي كان منها إخطار إخلاء للأرض بدعوى "تغيير معالمها" وفق مزاعمهم.

أما في رام الله فأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بسبب قنابل الغاز الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال قمعه مسيرة قرية نعلين الأسبوعية غرب مدينة رام الله.

وأدى المشاركون في المسيرة التي خرجت إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، صلاة اليوم الجمعة في الحقل جنوب القرية، ثم توجهوا ناحية بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث قمعهم جنود الاحتلال بقنابل الصوت، والغاز المسيل ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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