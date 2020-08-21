أردوغان: تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي في البحر الأسود

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لمنبع الغاز الطبيعي في البحر الأسود.



ولفت الرئيس التركي إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب.



وأكد أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية.



وتوقع أردوغان اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل في البر التركي أيضا.



وقال: "ليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب"، مشيرا إلى أن "النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري لا يزال سائدا".



وحض الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي على ألا يبقى أداة في يد اليونان للإضرار بمصالح أنقرة، مشيرا إلى أن الرد التركي على الاتحاد الأوروبي جاهز سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات.