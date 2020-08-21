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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية بمحافظة سلفيت، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها، ومنعوا المشاركين من الخروج منها.

وتقام الفعالية الأسبوعية في القرية، المناهضة للاستيطان، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

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