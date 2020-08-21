عاجل

  • الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الطرق المؤدية إلى السياج الحدودي مع قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الخضري: مصانع غزة قلصت عملها إلى 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب الحصار وأزمة الكهرباء

الخضري: مصانع غزة قلصت عملها إلى 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب الحصار وأزمة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مصانع غزة قلصت من عملها وطاقتها الإنتاجية إلى 20% بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام
الرابع عشر على التوالي، وأزمة الكهرباء الأخيرة، وضعف القوة الشرائية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 21-8-2020 على ارتفاع عدد العمال المُعطلين عن العمل إلى أكثر من 320 ألف عامل بسبب الحصار والأزمات المتتالية.

وقال الخضري " لليوم التاسع على التوالي يستمر الاحتلال بفرض القيود المشددة على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد)، ويمنع دخول مواد البناء، والوقود بشكل كامل، بما فيه الوقود المخصص لمحطة التوليد".

وأشار إلى أن ذلك تسبب بانعكاسات خطيرة على غزة من حيث تصاعد حدة الأزمة الإنسانية، حيث توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة منذ أربعة أيام، ودخل القطاع في أزمة إنسانية جديدة خانقة تطال مليوني فلسطيني في كافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن الأزمات وصلت القطاع الصحي والصناعي و البيئي والزراعي والمياه، وكل القطاعات في مهب الريح، فغزة بلا كهرباء ولا حياة، ولا يمكن أن تستمر الحياة بدون الاحتياجات الأساسية من كهرباء وقود.

وبين الخضري أن هذا كله يضاف إلى معاناة متفاقمة أصلاً بسبب الحصار المستمر، تمس الحياة الإنسانية بشكل يخالف القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا الخضري العالم للتدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه العقوبة الجماعية التي يحاسب عليها القانون الدولي.

ووجه الخضري نداءً عاجلاً إلى جميع الدول المعنية والمؤسسات والأمم المتحدة أن تخصص دعماً خاصاً لإنقاذ الحالة الانسانية في غزة، حيث تشكل كل هذه الأزمات عبء على المواطن، مبيناً أن ما نسبته 80% يعيشون تحت خط الفقر.

وشدد الخضري على أن استمرار هذه الحالة الكارثية دون تدخل عربي ودولي سيجعل من هذه الأوضاع حالة صعبة جداً يصعب تخطيها.

أخبار ذات صلة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

رئيس منظمة جي ستريت: خطة &#34;الضم&#34; غير شرعية وضد مصالح وقيم أميركا والمجتمع الدولي

رئيس منظمة جي ستريت: خطة "الضم" غير شرعية وضد مصالح وقيم أميركا والمجتمع الدولي

مرصد الأزهر: جريمة إحراق &#34;الأقصى&#34; هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات

مرصد الأزهر: جريمة إحراق "الأقصى" هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات

الغرفة المشتركة: المقاومة ردت وسترد على كل عدوان أو قصف لمواقعها

الغرفة المشتركة: المقاومة ردت وسترد على كل عدوان أو قصف لمواقعها

مقدسيون يؤدون &#34;الجمعة&#34; في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

عريقات: السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية

الخضري: مصانع غزة قلصت عملها إلى 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب الحصار وأزمة الكهرباء

الخضري: مصانع غزة قلصت عملها إلى 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب الحصار وأزمة الكهرباء

رئيس منظمة جي ستريت: خطة &#34;الضم&#34; غير شرعية وضد مصالح وقيم أميركا والمجتمع الدولي

رئيس منظمة جي ستريت: خطة "الضم" غير شرعية وضد مصالح وقيم أميركا والمجتمع الدولي

مرصد الأزهر: جريمة إحراق &#34;الأقصى&#34; هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات

مرصد الأزهر: جريمة إحراق "الأقصى" هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات

مقدسيون يؤدون &#34;الجمعة&#34; في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

رئيس الوزراء العراقي: ترامب أكد لي انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

صحيفة تكشف محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد