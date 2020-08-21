مرصد الأزهر: جريمة إحراق "الأقصى" هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات

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رام الله - دنيا الوطن

قال "مرصد الأزهر"، إنه لم يعد هناك دور عبادة آمنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المرصد في بيان له، اليوم الجمعة، لمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن هذه الجريمة هي باكورة جرائم الاحتلال بحق المساجد والمقدسات، ومساعيه الخبيثة الرامية إلى هدم "الأقصى"، وطمس وتغيير المعالم العربية والإسلامية في القدس المحتلة، من خلال التزوير الحضاري والتاريخي لها، وتهويد المعالم الدينية والاعتداء على المقدسات، في أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة.



وأضاف أن هذه الجرائم تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة، كما أنها ستبقى محفورة في ذاكرة المسلمين والعالم، فقد قام المجرم "مايكل دنيس روهان" بإشعال النيران بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليأتي الحريق على ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية تاريخية، وبالرغم من ذلك فقد أفلت الجاني من العقاب بعد القبض عليه، ومحاكمته بإرساله إلى مستشفى الأمراض النفسية كمكافأة له من الاحتلال وتغاضيًا عما فعل.



ولفت المرصد إلى أن ذلك لم يكن الاعتداء الوحيد على المقدسات والمساجد، بل إن آثار الحادث ما زالت تمتد إلى اليوم، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ احتلاله لمدينة القدس وحتى يومنا هذا إما بغض الطرف أو تسهيلا للمستوطنين، بحرق عشرات المساجد في أماكن متفرقة من فلسطين المحتلة، آخرها ما وقع العام الجاري من حرق مسجدين، أحدهما: مسجد "البدرية" في حي بيت صفافا جنوب القدس، والآخر مسجد "البر والإحسان" في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تلطيخ جدران المساجد بشعارات عنصرية تحريضية ضد العرب والمسلمين.