الغرفة المشتركة: المقاومة ردت وسترد على كل عدوان أو قصف لمواقعها

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الجمعة: "إنها ردت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".



وأضافت، في تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي: "لن نسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا"، مؤكدة أن "من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه للحصار".



وشددت الغرفة المشتركة، "أنها لن تقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة".



يذكر، أن قوات الاحتلال قصفت عدداً من مواقع المقاومة، وأراضٍ زراعية، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق سبعة صواريخ، من قطاع غزة، الليلة الماضية، فيما تصدت منظومة القبة الحديدية لستة صواريخ منها.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة مستوطنين أصيبوا، جراء سقوط صاروخ على منزل في بلدة (سديروت)، المحاذية لقطاع غزة.