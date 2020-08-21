مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مقدسيون، صلاة الجمعة، في خيمة اعتصام ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لسياسة هدم المنازل المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وعقب صلاة الجمعة التي شارك بها العشرات، انتشرت شرطة الاحتلال قرب خيمة الاعتصام، كما رفع المشاركون اللافتات المنددة بما يجري بحق أهالي البلدة والقدس من عمليات هدم باتت تطال عددا كبيرا من منشآت ومنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين بالقدس، مطالبين بإيصال رسالتهم للتوقف الفوري والعاجل عن سياسة الهدم والتهجير.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.



يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.