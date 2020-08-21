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فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل

فيديو تعذيب طفل يشعل الانترنت في الأردن والأمن يتدخل
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو لشخص يقوم بتعذيب طفل صغير، فيما تحركت مديرية الأمن العام للتأكد من حيثيات المقطع والتثبت ما إذا كان حدث داخل البلاد.

وأضاف أنه لم يتسن للمديرية بعد التأكد من إن ما ظهر في مقطع الفيديو حدث داخل الأردن او خارجه.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه ورد لمديرية الأمن العام مقطع فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير، وجرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته وفق (روسيا اليوم).

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين الذين يملكون معلومات حول هذا المقطع، او حول هوية الشخص الذي ظهر خلاله، أو مكان حدوثه، إلى مساعدة المحققين والابلاغ فورا عما يملكونه من معلومات.

وأكد الناطق الإعلامي أن الادارات المعنية في مديرية الأمن العام ستتابع التحقيق في هذا الفيديو لحين التحقق والتأكد منه، وستتخذ أشد الاجراءات القانونية ضد مرتكب هذا الجرم بحق هذا الطفل، إن تبين وقوعه داخل الأردن.

وتعتذر "دنيا الوطن" عن بث المقطع لما فيه من مشاهد قاسية

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