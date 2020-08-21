شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدواجن وملحقاتها واللحوم والأسماك الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، انخفاضا طفيفا عن أسعار يوم أمس، مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض سعر الدجاج وملحقاته.

أسعار اللحوم: 
1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 48 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 7 – 8 شيكل

دجاج حي: 1ك = 9 – 10 شيكل

دجاج صافي: 1ك = 14 شيكل

فخذ: 1ك = 12 شيكل

دبوس: 1ك = 14 شيكل

صدر: 1ك = 22 شيكل

شيش: 1ك = 23 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 14 شيكل

أسعار الحبش: 

صدر: 1ك = 17 شيكل

فخذ أنثى: 12 شيكل

فخذ ذكر: 10 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:

 دنيس (برك): 33 شيكل

غزلان: 33 شيكل

سردينة: 13 شيكل

كلماري: 20 – 30 شيكل

طرخونة 23 شيكل

قراص 20 شيكل

جمبري: 35 – 45 شيكل

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