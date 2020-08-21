تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة



دجاج صافي: 1ك = 14 شيكل

فخذ: 1ك = 12 شيكل

دبوس: 1ك = 14 شيكل

صدر: 1ك = 22 شيكل

شيش: 1ك = 23 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 14 شيكل

أسعار الحبش:



صدر: 1ك = 17 شيكل

فخذ أنثى: 12 شيكل

فخذ ذكر: 10 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:



دنيس (برك): 33 شيكل



غزلان: 33 شيكل

سردينة: 13 شيكل

كلماري: 20 – 30 شيكل

طرخونة 23 شيكل

قراص 20 شيكل

جمبري: 35 – 45 شيكل

رام الله - دنيا الوطنشهدت أسعار الدواجن وملحقاتها واللحوم والأسماك الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، انخفاضا طفيفا عن أسعار يوم أمس، مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض سعر الدجاج وملحقاته.1ك = 36 شيكلبتلو: 1ك = 40 شيكلضاني: 48 شيكلطبق البيض: 7 – 8 شيكلدجاج حي: 1ك = 9 – 10 شيكل