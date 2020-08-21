شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الصحة: تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (10)، محافظة بيت لحم (21) محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (42)، محافظة أريحا والأغوار (64)، محافظة طولكرم (17)، محافظة سلفيت (1)، محافظة القدس (151) بينها 27 في الضواحي.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (346)، محافظة طوباس (1)، محافظة جنين (1)، محافظة نابلس (38)، محافظة اريحا والأغوار (28)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة سلفيت (3)، مدينة القدس (120).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 25 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في: بلدة دورا جنوب الخليل، ومدينة نابلس، وجبل الزيتون، ومخيم شعفاط بالقدس.

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