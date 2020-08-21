"الخارجية" تعلن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين الراغبين بالسفر إلى فرانكفورت أو لارنكا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى فرانكفورت أو لارنكا، للالتحاق بأعمالهم واسرهم أو دراستهم.



وقالت الخارجية في بيان لها، إنه من المتوقع توفر رحلة الى كل من فرانكفورت، ولارنكا خلال الاسبوع المقبل، علماً بان فتح التسجيل في هذه المرحلة هو بغرض حصر الاعداد فقط وفق (وفا).



وحثت الوزارة الراغبين بالسفر على اي من الرحلتين، الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation مشيرة إلى أن المنصة للتسجيل تفتح ابتداء من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، وتغلق في العاشرة من صباح الأحد المقبل 23 آب/ أغسطس.