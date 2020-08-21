دولي

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر مطلع عن اكتشاف تسرب للهواء في المحطة الفضائية الدولية، ولم يحدد رواد الفضاء العاملين على متن المحطة مكان وسبب هذا التسرب.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من أجل البحث عن مكان وسبب تسرب الهواء، ستعزل وحدات القطاع الأمريكية في المحطة الفضائية الدولية عن بعضها بغلق البوابات التي توصل بعضها ببعض". مضيفا أن هذا التسرب لا يهدد حياة رواد الفضاء ولا المحطة نفسها.

وقد أكدت مؤسسة "روس كوسموس" مسألة تسرب الهواء مشيرة إلى أن "طاقم المحطة سينتقل إلى وحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي، من أجل تنظيم عملية التحكم بضغط الهواء في القطاع الأمريكي.

وأضاف مصدر في "روس كوسموس" اتخذ هذا القرار بالاتفاق مع الجانب الأمريكي وقال "خلال فترة وجود طاقم المحطة (ثلاثة أيام) في القطاع الروسي، سيقوم الرواد بعملهم المعتاد، ولا يوجد اي خطر على حياتهم".

ومن جانبه أعلن رائد الفضاء الروسي بافل فينوغرادوف، في حديث للوكالة، أن طاقم المحطة الفضائية الدولية، سيغلق وحدات المحطة تباعا للبحث عن مكان تسرب الهواء باستخدام أجهزة خاصة.

وقال، "هذا إجراء روتيني (عزل الوحدات) من أجل تحديد في أي منها يتسرب الهواء، على غرار ما نقوم به في المسكن عند وجود تيار هوائي، نغلق أبواب الغرف لمنعه". وبعد تحديد الوحدة، يبدأ طاقم المحطة بالبحث عن مكان وسبب هذا التسرب بواسطة أجهزة خاصة للموجات فوق الصوتية. وعند تحديد المكان يتخذ القرار اللازم لحل المشكلة.

وأما الخبير إيفان مويسيف، رئيس معهد سياسة الفضاء، فيشير إلى أن أحد الأسباب المحتملة لتسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية، قد يكون عطلا في صمام،  أو انفصال مواد الترصيص، أو ثقوبا مجهرية ناتجة عن اصطدام النفايات الفضائية، لأنه من المستبعد أن تكون من عمل الإنسان.

ووفقا له، ستعاد عمليات البحث عن السبب، على غرار ما جرى عام 2018 عند تسرب الهواء في المركبة "سويوز"، أي أن حجم الثقب سيكون مشابها لذلك ولكن لن يكون محفورا بمثقاب.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في عام 2004 حدث تسرب للهواء في القطاع الأمريكي، وبعد البحث عن مكانه اتضح أنه من ثقب في خرطوم موجود في وحدة Destiny  .

أخبار ذات صلة

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

&#34;2020 في لقطة واحدة&#34;.. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ&#34;ملخص العام&#34;

"2020 في لقطة واحدة".. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ"ملخص العام"

قواعد &#34;كوفيد-19&#34; تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

قواعد "كوفيد-19" تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

نحو 900 الف اصابة بفيروس (كورونا) في اسرائيل

نحو 900 الف اصابة بفيروس (كورونا) في اسرائيل

روسيا تبدأ تجارب لقاح (كورونا) على 40 ألف شخص الأسبوع القادم

روسيا تبدأ تجارب لقاح (كورونا) على 40 ألف شخص الأسبوع القادم

ثمانية حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

ثمانية حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

&#34;حزب البعث السوري&#34; يدين خطوة الإمارات التطبيعية

"حزب البعث السوري" يدين خطوة الإمارات التطبيعية

الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويلقي قنابل الغاز

الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويلقي قنابل الغاز

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد حالات التعافي من (كورونا)

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد حالات التعافي من (كورونا)

الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين

الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مصنع للدهانات جنوب قلقيلية

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مصنع للدهانات جنوب قلقيلية

مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية &#34;التجسس على مواطنين&#34;

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية "التجسس على مواطنين"

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران